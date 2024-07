Caro Direttore, ma lei è sicuro che non ci sia dietro l'Iran?

Ha seguito la vicenda del Preside nominato al liceo Umberto e poi riassegnato ad altro istituto? Si si, la conosce la storia. Adesso che ricordo, aveva scritto un pezzo su un vostro personale incontro nel quale aveva voluto sottolineare che in quel frangente non c’era spazio per l’assessore ed il cronista, ma solo tra due esseri umani.

Il destino, però, talvolta è bizzarro e, con un colpo di coda, ha voluto riunificare le due identità, quella del Preside e dell’uomo politico.

Direttore, purtroppo, quel pezzo di vita ti rimane addosso e quando meno te lo aspetti ti fanno pagare l’appartenenza (ovviamente solo quella di sinistra), negando i tuoi diritti senza alcun rispetto. Proprio così, direttore, senza rispetto.

Ora, io dico, ma che motivo c’era di fare pressioni per non farlo andare all’Umberto? Certo, questi di Fratelli d’Italia sono proprio strani. Vedi che pensiero si vanno a prendere. Direttore, riflettevo su questa vicenda e cercavo di dare un volto a questi autorevoli parlamentari di Fratelli d’Italia, che hanno fatto pressioni perché lui potesse o non potesse fare ‘ciò che gli spettava di diritto’, essendo il più titolato tra i presidi d’Italia.

Chi sono? Meloni e La Russa? Lo escluderei, obiettivamente non sanno neppure che esiste. Raoul Russo o Carolina Varchi? Direttore, onestamente, lei ce li vede che chiamano e chiedono di non mandarlo all’Umberto? Ma perché? E quelli dell’ufficio scolastico regionale che dicono: è vero, anzi è ‘giusto’, che non ci vada.

Direttore, io non vorrei fare dietrologia. Ma può essere che dietro a questa storia ci sia l’Iran? Non la sottovaluti quest’ipotesi. Scusi Direttore, ma il reclamo non può farlo pure lui? ‘Un bello ricorso’ e gli fa levare il vizio a questi prepotenti di FdI e agli esecutori materiali dell’oltraggio. Che c’entra, Direttore? Secondo lei è la stessa cosa fare un comunicato stampa sparando nel mucchio o reclamare il tuo diritto come un cittadino qualsiasi?

Vede Direttore, lei voleva tenere i registri separati com’era giusto che fosse. Lui no, non sarebbe stato Giusto.