Revocata la nomina di Giusto Catania all’Umberto: “Pressioni da FdI”

La denuncia dell'ex assessore comunista. Ma sarebbe un provvedimento di rettifica

PALERMO – “Nel Paese di Giorgia Meloni bisogna sempre premiare il merito, soprattutto nella scuola, a meno che tu non sia di sinistra. Improvvisamente e senza alcuna motivazione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha revocato la mia nomina a dirigente scolastico del Liceo Umberto I”. Sono le parole. stampate su Facebook, di Giusto Catania, ex assessore e politico di lungo corso, comunista, al fianco di Leoluca Orlando, nominato pochi giorni fa preside dell’Umberto. liceo classico prestigioso.

La nomina e le accuse a FdI

“Non mi aspettavo, nei giorni scorsi – continua Giusto Catania – di essere nominato preside all’Umberto ma è stato scritto che c’erano “esigenze dell’amministrazione” legate alle “esperienze professionali e alle competenze maturate” che sarebbero state utili alla missione educativa di uno dei più prestigiosi licei di Palermo. Ma non è bastato”.

L’ex assessore accusa i deputati meloniani: “So che in questi giorni ci sono state tantissime pressioni, anche da parte di autorevoli parlamentari di Fratelli d’Italia, affinché venisse revocato il mio incarico: evidentemente hanno sortito il risultato voluto”.

Giusto Catania, cosa farà

“Non voglio contropartite: rimango a fare il preside al Cep – annuncia -, all’Istitituto Comprensivo Giuliana Saladino. La scuola è un’istituzione della Repubblica, non può essere terreno di scambio. Ho già rassegnato le mie dimissioni dall’Ufficio Legalità dell’Ufficio Scolastico Regionale. All’Umberto I – conclude – andrà una mia cara amica, una bravissima preside, malgrado abbia molti anni di servizio meno di me, cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro”.

“Provvedimento di rettifica”

Fonti dall’Ufficio Scolastico regionale fanno sapere che si tratta di un normalissimo provvedimento di rettifica e che non è, peraltro, l’unico. Dopo la pubblicazione delle nomine, venerdì, sul sito dell’Ufficio Scolastico regionale, lunedì era festivo a Palermo. Solo oggi, dunque, l’amministrazione ha esaminato i reclami pervenuti, accettato quelli accoglibili e apportato le necessarie rettifiche. Eventuali ulteriori reclami, che perverranno nei prossimi giorni, verranno esaminati e valutati.