Gli Usa: “Gravi conseguenze” per la Cina se fornirà armi alla Russia

Le parole del segretario di Stato americano Anthony Blinken

1' DI LETTURA

La guerra al centro della Conferenza di Monaco con l’Europa che spinge ad “accelerare il nostro sostegno” a Kiev, come ha spiegato Josep Borrell. “Zelensky e l’Ucraina non hanno abbastanza munizioni – ha detto l’Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell’Ue – ma hanno abbastanza motivazione. Devono essere riforniti meglio. Questa guerra avviene sul territorio europeo e ha conseguenze per la nostra sicurezza”. Per il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, la Cina sta valutando la possibilità di fornire alla Russia armi e se lo farà, ha ribadito Blinken, ci saranno “gravi conseguenze” per la Cina.