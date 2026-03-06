‘Gli Zar della Casa Bianca’, Di Bella ad Acireale con il suo ultimo libro

Sabato 7 marzo

PALERMO – In un tempo segnato da conflitti internazionali, nuove tensioni geopolitiche e profondi cambiamenti negli equilibri globali, capire il ruolo degli Stati Uniti significa capire il presente.

Sabato 7 marzo alle ore 18:30, al Centro Culturale Pinella Musmeci – Villa Belvedere, ad Acireale, in provincia di Catania, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna ‘Marzo – Il Mese della Cultura 2026’ promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Acireale. Si tratta della presentazione del libro ‘Gli Zar della Casa Bianca’, di Antonio Di Bella, tra i più autorevoli giornalisti italiani esperti di politica americana.

Già direttore di Rai News 24 e Tg3, storico corrispondente Rai dagli Stati Uniti, Di Bella guida il pubblico dentro i meccanismi meno visibili del potere a Washington: non solo il Presidente, ma anche consiglieri, strateghi e grandi funzionari che influenzano decisioni cruciali su sicurezza, economia e politica estera.

A dialogare con l’autore sarà Paolo Valentino, editorialista del Corriere della Sera ed esperto di scenari internazionali. Un incontro per leggere il presente e comprendere le dinamiche che stanno ridefinendo gli equilibri del mondo.