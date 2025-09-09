Global Flotilla, Chinnici (Pd): “Invitiamo Schifani a prendere posizione”

Le parole della vicesegretaria del Pd Sicilia

PALERMO – “Nei porti siciliani ci sono le navi di Global Sumud Flotilla che giovedi salperanno per unirsi al resto delle imbarcazioni dirette verso Gaza. È una missione umanitaria per portare sostegno e beni di prima necessità ad una popolazione martoriata”. Sono le parole della vicesegretaria del Pd Sicilia, Valentina Chinnici, deputata regionale all’Ars, che lancia un ‘invito’ al presidente della Regione.

Global Flotilla, il messaggio a Schifani

“La Sicilia è terra di pace nel Mediterraneo – dice Chinnici – di tolleranza e di mediazione tra i popoli e per questo invitiamo il presidente Renato Schifani, troppo silente sull’argomento, a prendere invece una posizione chiara e netta a tutela delle imbarcazioni e degli equipaggi, composti da personale medico e sanitario, da giornalisti, dai parlamentari, tra cui i nostri Arturo Scotto e Annalisa Corrado – conclude – tutti volontari con una sola missione: la pace”.