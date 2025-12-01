Gnv, rafforza il collegamento sulla tratta Napoli-Palermo

Introdotte due partenze serali con orari differenziati per cinque giorni alla settimana

PALERMO – La compagnia di traghetti Gnv, del Gruppo Msc, rafforza il proprio servizio sulla linea Napoli-Palermo. La compagnie aggiunge due partenze serali con orari differenziati per cinque giorni alla settimana.

Dal 25 novembre il servizio è stato rafforzato passando da 3.300 metri lineari a 4.700 metri lineari di disponibilità con Gnv Splendid e Gnv Auriga cui si è aggiunta Golden Carrier (in noleggio temporaneo). Dal 19 dicembre, con l’aggiunta ulteriore di Gnv Sirio, il numero di navi in servizio salirà da 3 a 4, raggiungendo a pieno regime un totale di oltre 6.000 metri lineari, per un rafforzamento complessivo della capacità di carico sulla linea tra il capoluogo campano e quello siciliano.

“Siamo molto soddisfatti di poter potenziare la Napoli-Palermo, una linea storica e strategica per il nostro network”, dichiara Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv.

“Il rafforzamento della capacità di carico e le due partenze serali per cinque giorni la settimana ci permettono di rispondere ancora meglio a una domanda di mercato in forte crescita, sia passeggeri sia merci. La risposta positiva delle prenotazioni conferma l’importanza di questo collegamento”.

Lo scorso 25 novembre la Moby Lines aveva sospeso il collegamento tra Napoli e Palermo, il cosiddetto “postale”, che era effettuato con le navi ex Tirrenia.