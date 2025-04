“Un Goal per la Solidarietà”: arbitrerà anche il fischietto aggredito

La conferenza stampa a Palazzo degli elefanti in vista del 30 aprile

CATANIA – Edizione numero 17 per Un Goal per la Solidarietà: la manifestazione di beneficenza, ideata da Luca Napoli, patrocinata dall’Ars, dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dal Comune di Catania, che quest’anno scende in campo contro il bullismo. Una partita contro il bllismo è, infatti, il messaggio del quadrangolare di calcio che si disputerà allo stadio Massimino di Catania il prossimo 30 aprile.

“Un Goal per la solidarietà”

“Un Goal per la Solidarietà:“ Una partita contro il bullismo” – evento che in passato ha visto la partecipazione in campo di campioni dello sport come Sinisa Mihajlovi e Diego Pablo Simeone – vedrà in campo le formazioni della Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, delle All Stars Sicilia, del Dream team e della Nazionale Giornalisti.

Tra le formazioni in campo, i volti del panorama dello spettacolo, della musica, del cinema, del giornalismo, della tv e dello sport. In campo anche il volto Rai, Beppe Convertini. E gli ex calciatori Dario Marcolin, Nicola Legrottaglie, Lulù Oliveira, Jaroslav Sedivec, Davide Baiocco, Armando Pantanelli, Giovanni Marchese, Ciro Capuano. Il ballerino di Amici e Ballando con le Selle Raimondo Todaro, Jimmy Ghione di Sriscia La Notizia, l’inviato del programma Mediaset Quarto Grado Giammarco Menga, laore reduce dal recente successo al cinema con il film Llima sfida Gilles Rocca.

Ed ancora, doppiatore di film internazionali come Spiderman, Capian America The Aengers, Marco Vivio, l’attore di fiction Raffaello Balzo, il giornalista Sky Sport, Peppe Di Stefano. Confermata la presenza in campo nelle vesti di calciatori, del Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, del Colonnello Giuseppe Pisano del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Catania e del Tenente Colonnello Antonio Mazzeo del Comando Provinciale Carabinieri di Catania. Mentre la parte politica, sarà rappresentata in campo dal Sindaco di Catania, Enrico Trantino, dal Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e dal deputato nazionale Manlio Messina.

In campo contro il bullismo

Alla giornata prenderanno parte il Dirigente della Polizia postale, Marcello La Bella, Don Nuccio Puglisi, Direttore della Caritas Diocesana di Catania, alla quale verrà destinata, come lo scorso anno, parte dell’incasso e l’Assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi.

Presenti a bordo campo anche l’Ufficio Scolastico Provinciale con il Dott. Emilio Grasso, il vice presidente del Catania F.C., Vincenzo Grella. Presenterà la manifestazione lo showman Ruggero Sardo affiancato dal volto tv e radiofonico di Lega Serie A per Rds Chiara Giuffrida. Il calcio d’inizio sarà affidato alla bellissima madrina, volto televisivo del programma Mediaset La Ruota della Forna, Samira Lui.

La presenza del giovane arbitro aggredito

Un momento sentito e di intenso impatto sarà quello che caratterizzerà l’ingresso in campo delle squadre. Il primo match sarà infatti arbitrato dal 19enne Diego Alfonzetti. La giovane giacchetta nera vittima, nei giorni scorsi, della vile aggressione avvenuta nel corso di una partita di calcio tra Under 17. Un episodio di inaudita violenza, che ha caratterizzato le cronache nazionali, che ha scosso tutti e che merita di essere condannato anche attraverso gesti concreti.

Ad arbitrare ci sarà anche le arbitro di Serie A, oggi addetto agli arbitri del Catania F.C. Massimiliano Velotto.

A prendere parte all’evento sugli spalti dello stadio, che quest’anno è stato concesso gratuitamente dal Catania F.C., saranno gli studenti delle scuole superiori di gran parte di Sicilia e Calabria: un momento di condivisione che accumunerà tutti nella battaglia al bullismo. Oltre alle testate televisive e radiofoniche regionali, confermata la presenza dele telecamere Rai, Mediaset e Sky Sport, con qeslima, che effettuerà un collegamento in diretta durante la manifestazione.

Ultimi tagliandi

Cancelli aperti dalle 08:30 per consentire lacqiso degli ultimi biglietti di curva nord disponibili. Prevista sugli spalti la presenza di circa 18 mila spettatori!