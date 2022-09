Governo, bonus da 150 euro a novembre per 22 milioni di italiani

Lo prevede il decreto Aiuti ter in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale

ROMA – Il governo vara un nuovo bonus una tantum da 150 euro che arriverà da novembre a quasi 22 milioni di italiani, dai dipendenti ai pensionati, dai co.co.co a colf e badanti. E’ quanto prevede il dl aiuti ter – in attesa di essere pubblicato in Gazzetta – che stanzia circa 3,2 miliardi per il sussidio.

Il bonus, diversamente da quello da 200 euro, abbassa il tetto del reddito degli aventi diritto da 35mila a 20mila euro. Sulla misura resta da sciogliere il nodo dei lavoratori autonomi, categoria che ancora attende di ricevere il precedente sussidio.