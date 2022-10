Governo, Meloni ottimista: oggi nuovo vertice con Salvini e Berlusconi

La leader di FdI fiduciosa alla vigilia della prima seduta del parlamento per eleggere i presidenti di Camera e Senato

ROMA – ‘Stiamo lavorando, sono ottimista. Mi pare che le cose vadano bene, saremo pronti’, dice Giorgia Meloni all’ANSA al suo arrivo alla Camera, annunciando in giornata un nuovo incontro con Salvini e Berlusconi. Domani intanto la prima seduta nella XIX legislatura e la votazione per eleggere i presidenti del Senato e della Camera.

‘Il passaggio di consegne sarà ordinato, perché abbiamo a cuore il Paese. Metteremo in condizioni il nuovo governo di conoscere, per ciascun dossier, cosa è stato fatto e dove siamo. Le urgenze da affrontare non consentono rallentamenti’, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Garofoli, in un’intervista al Corriere della Sera.