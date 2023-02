Governo Schifani: “Bene treno più bus per la Valle dei Templi”

Ecco da quando il nuovo collegamento sarà attivo, quanto costerà il ticket e dove potrà essere acquistato

2' DI LETTURA

AGRIGENTO – “Arrivare in treno regionale alla stazione di Agrigento Centrale e raggiungere la splendida Valle dei Templi, per scoprirne le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche, diventa comodo e veloce grazie al nuovo servizio combinato treno+bus per la Valle dei Templi di Agrigento”. E’ quanto si legge in una nota di Trenitalia.

Nato dalla sinergia fra il regionale di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, e Tua Agrigento srl, di concerto con la Regione Siciliana committente del servizio ferroviario ed il Comune di Agrigento, il nuovo collegamento sarà attivo a partire dal 16 febbraio. Sono 28 i collegamenti previsti nei giorni feriali e 11 quelli nei giorni festivi. Con il servizio bus sarà possibile raggiungere la Valle dei Templi dalla stazione di Agrigento Centrale in circa 12 minuti.

“Regionale di Trenitalia: motore sostenibile del turismo anche in Sicilia”

“Questo nuovo servizio intermodale – spiega Sabrina de Filippis, direttore business regionale di Trenitalia – facilita ulteriormente l’accesso ad una delle destinazioni più ricercate dai turisti di tutto il mondo e dimostra come il Regionale di Trenitalia sia sempre più motore sostenibile del turismo anche in Sicilia”.

Dove acquistare il ticket e quanto costerà

Il biglietto combinato treno+bus sarà acquistabile su tutti i canali di vendita Trenitalia – in formato elettronico sul sito www.trenitalia.com e con l’App Trenitalia, in formato cartaceo nelle biglietterie, le self service, le agenzie di viaggio del circuito Trenitalia e nei punti vendita autorizzati – inserendo come destinazione di partenza o arrivo “Agrigento Valle Dei Templi”. Il prezzo del biglietto sarà di 1,20 euro da sommare a quello della tratta ferroviaria prescelta.

Aricò: “Importante sinergia tra pubblico e privato”



“Una sinergia tra pubblico e privato che consentirà di migliorare i servizi a favore degli utenti, tra l’altro in una location che è tra le più ricercate dai turisti di tutto il mondo. Solo migliorando gli standard qualitativi possiamo favorire il raggiungimento dei nostri “gioielli” culturali che rappresentano un unicum nel panorama turistico. È questo l’obiettivo al quale il governo Schifani lavorerà nei prossimi cinque anni”. Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, commentando l’avvio, da parte di Trenitalia e Tua (Trasporti urbani Agrigento), del servizio treno-bus per raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento.

Schifani: “Obiettivo: rendere le mete maggiormente fruibili”

“Proprio in questi giorni, dalla Bit di Milano – aggiunge il presidente della Regione Renato Schifani – stiamo mandando a viaggiatori e operatori del settore turistico nazionale e internazionale il messaggio di una Sicilia che punta sulle proprie bellezze monumentali e naturali come un volano di sviluppo che coinvolga il territorio. Rendere le nostre mete più appetibili maggiormente fruibili, a partire dalla facilità nel raggiungerle, è un obiettivo strategico del mio governo, che sta puntando tantissimo sul miglioramento e sul potenziamento dei collegamenti nell’Isola. Per questo, saluto con favore un’iniziativa da replicare in altre parti del nostro territorio, ineguagliabilmente ricco di tesori culturali”.