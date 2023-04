“Grand tour Catania”, le visite guidate dai ragazzi down

Visitando la mostra sarà anche possibile accedere alle terrazze della cupola della Badia e ammirare la vista della città

1' DI LETTURA

CATANIA – Continua l’attività di promozione della Mostra “L’occhio del Grand Tour su Catania. L’immagine della Città nei viaggiatori del Settecento ed Ottocento”, allestita nel Coro delle Monache della Badia di Sant’Agata, curata da Padre Massimiliano Parisi e dalla professoressa Rosalba Panvini, Presidentessa dell’Associazione CENACUM, ed alla cui organizzazione hanno partecipato anche l’Associazione G. A. Amenanos, la Banca Generali Private, l’Istituto Olivetti De Felice Giuffrida, la Prof.ssa Anna Seminara e l’Architetto Salvatore Rizzo.

L’evento, i cui apparati didattici e didascalici, nonché le vetrine espositive, sono state fornite dalla Ditta TRAART di Giuseppe Inguaggiato di Gandi, è stato voluto e sostenuto dall’Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna.

Il Dottore Damiano Calabrese ha generosamente messo a disposizione i volumi originali dei Viaggiatori che hanno visitato Catania, tra il Settecento e l’Ottocento descrivendone i monumenti, le piazze e le vie principali, nonché l’ascesa all’Etna.

Dopo avere organizzato altri eventi per promuovere la conoscenza della Mostra, si è pensato di organizzare, nei giorni di sabato 15 e 22 Aprile, dalle ore 10, alle ore 12, le visite guidate al percorso espositivo avvalendosi della guida di alcuni ragazzi dell’Associazione Persone Down/ Sezione di Catania ed in particolare da Nino Giuffrida, Marco Cinque e Dario Pinizzotto, guidati dalla dottoressa Erika Primavera e dalla Presidentessa dell’Associazione medesima, Signora Aida Fazio Russo.

Anche in queste occasioni, sarà possibile accedere alle terrazze della cupola della Badia e godere del panorama e della vista sulla città, cogliendo anche quanto sia stato trasformato a seguito degli interventi dell’attività umana.