Colpaccio in una tabaccheria di San Stino di Livenza

Un biglietto acquistato quasi per caso, poi la scoperta che può cambiare una vita. A San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata centrata una maxi vincita da oltre 1,8 milioni di euro con un Gratta e Vinci, scatenando curiosità e domande in tutto il paese sul nuovo milionario.

Gratta e Vinci, colpo milionario in Veneto

La fortuna ha fatto tappa alla Vecchia Tabaccheria Pasinato di via Stazione, nel centro di San Stino di Livenza.

Qui un giocatore rimasto anonimo ha acquistato un tagliando “Turista per Sempre”, uno dei Gratta e Vinci più conosciuti, centrando il premio massimo previsto.

Quanto ha vinto il fortunato giocatore

Il premio comprende un primo pagamento immediato da 300 mila euro, una rendita mensile da 6 mila euro per vent’anni e un bonus finale da 100 mila euro.

Il valore complessivo della vincita raggiunge 1 milione e 840 mila euro, cifra dalla quale dovrà essere sottratta la tassazione prevista dalla normativa vigente.

Mistero sull’identità del vincitore

La giocata vincente risale alla metà della scorsa settimana e in poche ore la notizia ha fatto il giro del paese. A San Stino di Livenza si rincorrono ipotesi, commenti e tentativi di capire chi sia il nuovo milionario.

Dal titolare dell’esercizio, Pierfulvio De Luca, emergono però soltanto dettagli generici, non sufficienti a identificare il vincitore.

Gli indizi sul fortunato cliente

Secondo quanto trapela, si tratterebbe di un uomo di mezza età che non frequenterebbe abitualmente la rivendita.

Dopo aver controllato il tagliando, avrebbe scoperto con sorpresa la presenza dei due simboli “Turista per Sempre”, combinazione necessaria per ottenere il premio principale.

La sorpresa in tabaccheria

Il gestore starebbe valutando l’idea di esporre all’interno del locale una copia del biglietto vincente con l’indicazione dell’importo assegnato. Un modo per celebrare un evento destinato a restare nella storia della rivendita.

La vincita più alta di sempre

Per la storica attività di via Stazione, aperta da quasi novant’anni e punto di riferimento quotidiano per residenti e viaggiatori di passaggio, si tratta della vincita più alta mai registrata finora.

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