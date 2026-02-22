Grave incidente a Giardinello: agricoltore travolto da una motozappa

Evitata l'amputazione di una gamba

PALERMO – Grave incidente nelle campagne di Giardinello, nel Palermitano. Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava con la sua motozappa in contrada Scorsone, in un appezzamento di terreno. Per cause ancora da accertare, sarebbe scivolato su un tratto particolarmente impervio, finendo tra le lame della motozappa.

I soccorsi

E’ rimasto ferito alle braccia, al torace, ma soprattutto alle gambe: la sua richiesta d’aiuto ha attirato l’attenzione di chi abita nella zona, che ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Partinico.

Trasferito a Villa Sofia

Qui l’uomo è stato stabilizzato e sottoposto alle prime cure: è stata fermata una grave emorragia e in questo modo è stata scongiurata l’amputazione di una gamba. Poi è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Villa Sofia a Palermo: è ricoverato in prognosi riservata. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.