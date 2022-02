Grave incidente, muore a 15 anni dopo il ricovero

Un tragedia, l'ennesima dopo quelle degli ultimi giorni

Ancora una tragedia, l’ennesima in breve tempo, nella provincia di Agrigento. Un quindicenne di Licata, Enrico Bonello, è deceduto questa sera al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo in seguito ad un gravissimo incidente autonomo verificatosi nel pomeriggio in via Fiume Vecchio, nei pressi della zona di contrada Piano Cannelle. Il giovane ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava andandosi a schiantare contro un muro. Le condizioni del minore sono apparse subito disperate. I soccorsi, giunti sul posto, lo hanno trasferito prima al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso e poi al Barone Lombardo di Canicattì. Un elisoccorso, infine, lo ha trasportato d’urgenza a Palermo dove in serata è deceduto a causa dei gravi traumi riportati all’addome e alla testa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia, coordinati dal capitano Augusto Petrocchi, che indagano sulla dinamica del tragico schianto.