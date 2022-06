Grave incidente sulla Catania-Siracusa: camion si ribalta

Un ferito, sul posto il 118

E’ rimasta chiusa per oltre un’ora la carreggiata lungo l’autostrada Catania – Siracusa in direzione dello svincolo con la strada statale 114, a causa di un mezzo pesante ribaltato al chilometro 21,400 all’altezza del comune di Augusta (Siracusa). Nel sinistro, si registra un ferito. Lo comunica l’Anas.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.