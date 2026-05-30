 Incidente nel Palermitano: un morto e quattro feriti, anche un bimbo
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Grave incidente nel Palermitano: un morto e quattro feriti, anche un bimbo

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I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre alcuni dei passeggeri
partinico
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1 min di lettura

PALERMO – Giuseppe Saputo di 74 anni è morto nello scontro sulla statale 113 a Partinico fra un’Audi e una Fiat Punto, all’altezza del Ponte Tauro.

Grave incidente nel Palermitano

Nello scontro altri quattro passeggeri sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso tra gli ospedali Cervello a Palermo e il Civico di Partinico. I feriti sono un bimbo di sette anni, due donne, rispetivamente di 55 e 65 anni, e un uomo di 62.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno dovuto operare per estrarre alcuni dei passeggeri. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ancora non è chiaro come le due macchine, che procedevano in direzione opposta, abbiano finito per scontrarsi.

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