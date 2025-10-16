Grave incidente a Ragalna: ferito trasportato in elisoccorso

Il ricovero in codice rosso al Cannizzaro

RAGALNA (CATANIA) – Violento scontro fra due auto all’incrocio fra le vie Mazzaglia e Moschetto a Ragalna. Coinvolte una Fiat Panda, che proseguiva verso sud e una Citroen che proveniva dalla parte opposta. Ad avere la peggio è stato il giovane conducente della Citroen, un 21enne di Ragalna, che è rimasto ferito.

Sul posto è giunta l’ambulanza, in eccedenza, della Misericordia di Santa Maria di Licodia. Il giovane è stato condotto nell’elisuperficie dove è atterrata l’eliambulanza per trasportare il malcapitato al Cannizzaro di Catania per gli accertamenti del caso e le necessarie cure. Illeso il conducente della Panda.

Sul posto per i rilievi e la viabilità sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò e gli agenti della Polizia Locale.

Nel pomeriggio un altro incidente stradale si è verificato a in via della Montagna a Biancavilla. Tre i mezzi coinvolti: due auto ed una moto. Nessuno avrebbe riportato ferite di rilievo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi. Sul posto anche un’ambulanza del 118.