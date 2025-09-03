 Grave incidente sulla Catania-Ragusa: due morti
Grave incidente sulla Catania-Ragusa: due morti

I pompieri hanno estratto i corpi delle due vittime dalle lamiere
il sinistro
di
SIRACUSA – Una coppia di anziani di Malta è morta in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 194 Catania – Ragusa, nel Siracusano.

Grave incidente sulla Catania-Ragusa

Le vittime erano su una Yaris, con targa dell’isola dei Cavalieri, che si è scontrata con un autocarro che trasportava materiale di risulta e viaggiava in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, personale dell’Anas e del 118.

I pompieri hanno estratto i corpi delle due vittime dalle lamiere. Per i rilievi e le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri. La strada è stata chiusa per diverse ore. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo.

