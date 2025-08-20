Scontro tra scooter a Termini: tre feriti, 16enne in gravi condizioni

E' ricoverato in rianimazione al Civico

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Tre feriti, di cui uno in gravissime condizioni. È il drammatico bilancio di un incidente avvenuto a Termini Imerese, nel Palermitano. I giovani stavano viaggiando su due scooter quando si sono scontrati in via Enrico Fermi.

La dinamica

L’impatto, avvenuto frontalmente nella tarda serata di ieri, 19 agosto, è stato violentissimo. Un 16enne, un 17enne e un 18enne sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sull’asfalto, a distanza di alcuni metri dai ciclomotori. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

I sanitari del 118 hanno stabilizzato il sedicenne sul posto e l’hanno poi trasferito al Civico di Palermo: ha riportato le lesioni più gravi ed è ricoverato in rianimazione, dove viene tenuto sotto stretta osservazione. Gli altri due giovani sono invece stati trasportati con codice rosso all’ospedale Cimino di Termini Imerese, dove le loro condizioni sono stabili.

Grave incidente a Termini Imerese: le indagini

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri del nucleo Radiomobile e di Termini Imerese che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. I due mezzi sono stati sequestrati per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona da cui potrebbero emergere importanti dettagli per stabilire le responsabilità.

Una lunga scia di incidenti

Si tratta dell’ennesimo grave incidente sulle strade del Palermitano, dove nelle ultime settimane si registrano giovani vittime. Tra queste, il ventenne Samuele Gambino, rimasto ucciso in un tragico scontro avvenuto i primi di agosto in via Pitrè, nei pressi dell’aeroporto Boccadifalco. A non lasciargli scampo, lo scontro tra il suo scooter e un’auto.

Per un 17enne riaccese le speranze

Sul ciclomotore, quella sera, si torvava anche un 17enne, rimasto gravemente ferito e tuttora ricoverato in ospedale. Era stato trasportato a Villa Sofia in condizioni disperate, ma negli ultimi giorni la situaizone è migliorata. Il giovane ha infatti risposto bene alle terapie e ha cominciato a respirare autonomamente. In viale Regione Siciliana, invece, ha perso la vita Patrick Thomas Nicholson. Anche lui aveva vent’anni.