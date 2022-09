Grave incidente tra due scooter: quattro feriti in ospedale

E' successo nel centro di Canicattì

Violento incidente stradale in via Pirandello a Canicattì, nell’Agrigentino. Il bilancio è di quattro feriti. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora da accertare, due scooter guidati da un 25enne e un 18enne. Entrambi trasportavano rispettivamente altri due amici, un ragazzo di 24 e un altro di 17.

Ad avere la peggio sono stati i più giovani, che hanno riportato alcune ferite e traumi alla testa. Immediati i soccorsi con ambulanze arrivate sul posto. I quattro ragazzi sono stati trasportati all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ad effettuare i rilievi i carabinieri del nucleo radiomobile. I due fratelli sono stati denunciati per aver rifiutato di sottoporsi all’alcol test.