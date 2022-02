Green alla prova Castanea: “Avversario ostico, possiamo crescere”

"Da alcuni, in futuro, mi aspetto un salto di qualità importante per l’ultima parte del campionato"

PALERMO – Un campo minato da domare, per proseguire indenni il cammino. La capolista della Serie C Gold ‘Memorial Fathallah’ Green Basket Palermo torna in trasferta, la prima della Fase a Orologio, per affrontare al PalaRitiro di Messina il Castanea Basket, oggi alle 19:30.

Il successo all’esordio della seconda fase del campionato contro la Nuova Pallacanestro Messina ha ribadito, una volta in più, le reali ambizioni dei biancoverdi di coach Marco Verderosa, sempre al comando del Girone Unico con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici Milazzo e Gold&Gold Messina. Un percorso costruito sin da inizio stagione e che ha visto sin qui i palermitani cadere soltanto una volta.

«La nostra squadra è cresciuta in tanti automatismi, nella capacità di lettura e in mentalità – rivela Leonardo Avellone, assistant coach Green Basket -. Ritengo però che un ulteriore miglioramento può venir fuori dal contributo di molti dei nostri giovani. Alcuni di loro hanno espresso solo parzialmente le notevoli potenzialità in loro possesso. Da alcuni, in futuro, mi aspetto un salto di qualità importante per l’ultima parte del campionato».

La trasferta di Messina contro Castanea è una di quelle mine nascoste da maneggiare con cautela. I messinesi di coach Frisenda occupano attualmente il nono posto della classifica a quota 12 punti e sono reduci dalla sconfitta di sabato scorso sul parquet dello Sport Club Gravina. Un roster prettamente composto da giocatori stranieri, che però ha nel pavese doc Andrea Banin in suo principale marcatore offensivo (15.9 punti sin qui), nella stagione del suo ritorno in maglia gialloviola (la precedente fu la 2018/19 in Serie D). Occhi puntati anche su Papazov (15.4), Denafs (13.7) e sul centro Kirilov (8.6).

«Castanea è un avversario ostico – avverte coach Avellone -. Intanto perché il campo è difficile, con pubblico appassionato e caloroso. La squadra poi, al di là della posizione in classifica, ha messo in difficoltà tutti gli avversari incontrati finora. Sarà importante essere concentrati e limitare le importanti individualità di molti dei loro giocatori».

Palla a due del match domani, domenica 20 febbraio alle ore 19:30 al PalaRitiro, che sarà alzata dagli arbitri Alice Foti di Acireale e Raphael Crisafi di Ragalna. Diretta streaming sulla pagina facebook A.S.D. Castanea Basket 2010 e su Green Basket Palermo.