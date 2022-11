Green Basket cade a Padova: successo per la Guerriero Petrarca

Quinta sconfitta stagionale per la compagine palermitana

PALERMO – Quinta sconfitta stagionale per Green Basket Palermo, battuta nella trasferta di Padova dalla Guerriero Petrarca con il punteggio finale di 75-64. Partita tutt’altro che entusiasmante in generale dal punto di vista tecnico, con un 20/59 dal campo e ben 17 palle perse sofferte dai palermitani che hanno finito per indirizzare la gara. La decide Mirco Turel per i padroni di casa con i suoi 26 punti e 11 rimbalzi, non bastano ai siciliani le doppie cifre di Masciarelli (21), Costa (11) e Di Giuliomaria (11).

Ancora un buon avvio di gara per i biancoverdi, subito avanti 6-0 con Masciarelli, Lombardo e Di Giuliomaria, prima della tripla di Coppo. Nuovo +6 per gli ospiti propiziato dalla tripla di Di Giuliomaria, subito replicata da Turel per il -1 e quella di Masciarelli per il +4 Green. La squadra di coach Verderosa concede ancora troppo a rimbalzo offensivo agli avversari (11 al termine quelli catturati da Padova) che permette ai padroni di casa del PalaBerta di mettere la testa avanti. I liberi di Turel chiudono il primo quarto sul 24-19.

Caronna e Morciano provano a colmare il gap in apertura di secondo parziale, con i palermitani sul -2 grazie ai liberi di Markus (29-27 al 14′). Ancora una bomba scagliata da Turel e una ad opera di Morgillo li ricaccia indietro sul -10 al 16’ (38-28). Padova fa la voce grossa in entrambi i pitturati, trovando sempre più scarichi fuori dal perimetro per le triple di Basile che mandano il Green sotto di 15 all’intervallo (48-33).

Di Giuliomaria con 5 punti consecutivi inaugura la ripresa, ma Padova ha il grande merito di mantenere gli equilibri con le buone scelte offensive. Costa muove la retina da oltre l’arco, ma sono i liberi di Masciarelli e Markus a rosicchiare un po’ del vantaggio della formazione di coach Volpato al 30′ (60-53). Costa in apertura di ultimo quarto porta subito i palermitani sul -5, che però non si avvicineranno agli avversari più di così, con le triple di Turel e Basile che chiudono la contesa sul 75-64.

Green Palermo che, dunque, resta fermo a tre successi stagionali e che nella prossima gara di Serie B Old Wild West ospiterà al PalaMangano l’imbattuta capolista Orzinuovi.

GUERRIERO PETRARCA PADOVA – GREEN BASKET PALERMO 75-64

Parziali: 24-19, 48-33, 60-53, 75-64

Padova: Turel 26, Basile 14, Bianconi 4, Morgillo 17, Maran, Vinciguerra ne, Adami ne, Borsetto 2, Stavia, Bolpin 5, Coppo 5, Bombardieri 2. All. Volpato

Green: Masciarelli 21, Di Giuliomaria 11, Costa 11, Morciano 7, Birra, Moltrasio, Lombardo 5, Ronconi, Caronna 4, Markus 4. All. Verderosa, Ass. Silva

Arbitri: Mattia Foschini di Russi (RA) ed Elia Scaramellini di Colli al Metauro (PU)