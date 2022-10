Green Basket, è il momento dell’esordio in Serie B contro Crema

I palermitani allenati da coach Verderosa arrivano a questa prima giornata dopo aver attraversato una estenuante preparazione fisica

PALERMO – Dalla teoria alla pratica. Il campionato di Serie B Old Wild West per Green Basket Palermo è pronto a partire, con i biancoverdi chiamati all’esordio lontano da casa, sul parquet della Logiman Pall. Crema, domenica 2 ottobre alle 17.

I palermitani allenati da coach Verderosa arrivano a questa prima giornata dopo aver attraversato una estenuante preparazione fisica, basata sulle caratteristiche atletiche e fisiche di una squadra giovane, dichiaratamente votata al sacrificio e ai ritmi alti.

“È stato un bel lavoro massacrante, abbiamo corso parecchio in queste settimane di preparazione – rivela Valerio Costa, playmaker alla sua prima in maglia biancoverde -. È ciò che dobbiamo fare perché la squadra che vogliamo essere deve avere queste caratteristiche: tanta corsa e sacrificio, quindi arriviamo pronti al match con Crema e speriamo di far bene. Ho trovato un gruppo di ragazzi molto positivo. Tra molti di noi già ci conoscevamo per esserci affrontati in giro per l’Italia, e devo dire che condividiamo il percorso che abbiamo davanti e ciò che dovremo fare per raggiungere i nostri obiettivi”.

Il primo ostacolo nel cammino che segna il ritorno di Palermo nel panorama della pallacanestro nazionale in Serie B si chiama Logiman Pallacanestro Crema: il roster allenato da coach Massimiliano Baldiraghi, tornato a guidare i rosanero dopo il triennio 2014-2017, può contare su una batteria di lunghi di categoria come il 2.04 Stepanovic e il 2.07 Crespi, con il play classe 1998 Fazioli in cabina di regia (8.7 punti di media la scorsa stagione con Mestre).

“Che avversario ci aspettiamo? Anche Crema ha un buon gruppo, composto da un buon mix di giocatori giovani e di esperienza, dal canto nostro dovremo metterla sul piano fisico e dell’intensità – prosegue Costa -. Le fatiche della pre season sono state finalizzate ad una partenza che sia sin da subito positiva in campionato. Il nuovo format ci impone di partire subito con l’acceleratore, e – conclude – siamo carichi al punto giusto”.

Palla a due oggi, domenica 2 ottobre 2022, alle ore 17 al PalaCremonesi di Crema, con il match che sarà arbitrato da Marcello Martinelli di Brescia e Alberto Purrone di San Giorgio Bigarello. Diretta streaming on demand su LNP Pass.