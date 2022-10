Green Basket, il Palamangano si riaccende per il derby con Virtus Ragusa

Un altro esordio, stavolta casalingo, con l’occasione di rimediare a quello stagionale, dal retrogusto amaro, di Crema di sette giorni fa

PALERMO – Un altro esordio, stavolta casalingo, con l’occasione di rimediare a quello stagionale, dal retrogusto amaro, di Crema di sette giorni fa. Green Basket Palermo è pronta ad ospitare il primo derby siciliano dell’anno in Serie B Old Wild West con la Virtus Basket Ragusa, domani 9 ottobre alle 19 in un PalaMangano tornato agibile in extremis.

I palermitani di coach Marco Verderosa sono chiamati ad un pronto riscatto in una corsa per il mantenimento della categoria che deve, naturalmente, ancora conoscere protagonisti ed equilibri nel Girone B.

“Abbiamo lavorato per limare quegli aspetti che ci sono costati la vittoria a Crema – spiega l’ala biancoverde Francesco Morciano -. Quei cinque minuti di blackout fisico e mentale hanno compromesso quella che fino a quel momento era stata un’ottima prova da parte nostra. Siamo concentrati e pensiamo all’esordio casalingo di domani con Ragusa”.



Al PalaMangano arriva una Virtus Ragusa reduce dalla vittoria all’esordio con Monfalcone per 93-88, mettendo in mostra gran parte del proprio potenziale offensivo. La squadra di coach Antonio Bocchino dispone di uomini e caratteristiche tali da poter cambiare più volte faccia durante il match, un aspetto da tenere in considerazione per i palermitani.



“La Virtus è una squadra molto atletica ed energica – avverte Morciano -, si appoggia molto sui suoi lunghi come Gaetano e Cassar, potendo però vantare anche un reparto esterno dalle medie realizzative importanti con Sorrentino e Chessari. A noi starà limitarli a livello fisico e al rimbalzo, aspetto che a Crema ci ha penalizzato fortemente”.

“Abbiamo bisogno del grande pubblico di Palermo, quello che ha festeggiato il titolo di C Gold nel maggio scorso – conclude -. Vorrei vedere quello spettacolo sugli spalti anche io dal vivo, nella mia prima partita interna con la maglia biancoverde. Il pubblico può davvero essere il nostro sesto uomo in questo campionato”.

Palla a due del match della seconda giornata del Girone B di Serie B Old Wild West tra Green Palermo e Virtus Ragusa in programma domani, domenica 9 ottobre alle ore 19, al PalaMangano. Arbitri della contesa saranno Indro Spinelli di Roma e Bruno Licari di Marsala. Diretta streaming on demand su LNP Pass.