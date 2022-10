Green Basket, incontro con Lagalla sulle condizioni del Palamangano

La compagine palermitana a colloquio per parlare della situazione relativa agli impianti sportivi cittadini

PALERMO – Il Green Basket Palermo incontra il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla per parlare dello stato di salute del Palamangano. Durante l’incontro svolto a Palazzo Pretoria, in occasione del quale una delegazione della compagine palermitana è stata ricevuta dal primo cittadino e dall’Assessore allo Sport, Sabrina Figuccia, si è discusso della situazione degli impianti sportivi cittadini così come del loro possibile futuro affidamento in gestione alle associazioni sportive.

“Ringrazio Green Basket per la visita al Palazzo di Città – ha affermato il sindaco Roberto Lagalla – l’occasione è stata utile per ribadire l’impegno dell’Amministrazione nel fornire continuità nell’utilizzazione del PalaMangano, ma anche per poter immaginare ulteriori supporti a quelle squadre palermitane che militano in campionati nazionali, per le quali esiste una forte necessità di risorse per le trasferte e il mantenimento competitivo”.

“Stiamo immaginando – continua il primo cittadino di Palermo – anche nuove forme di affidamento degli impianti sportivi. Abbiamo avuto qualche giorno fa un’importante riunione finalizzata a fare il punto sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli stessi, ma anche con riferimento alle modalità di gestione. Su queste ultime stiamo predisponendo un bando tipo che applicheremo sperimentalmente ad alcuni impianti sportivi ‘minori’ in modo tale da verificarne validità e risultati. Una volta ottenuta la validazione sperimentale – conclude Lagalla – cercheremo di adottare questo strumento, magari perfezionandolo, verso altre strutture sportive”.