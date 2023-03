Ad Orzinuovi passa la capolista, il Green Basket va ko

I palermitani giocano bene ma si arrendono ai padroni di casa

2' DI LETTURA

Sul campo più difficile del Girone B della Serie B Old Wild West, quello di Orzinuovi fresca vincitrice della Coppa Italia aggiuntasi alla Supercoppa conquistata ad inizio stagione, Green Basket Palermo costruisce l’ennesima gara tutta cuore e sacrificio, costringendo la corazzata di coach Calvani ad una serata sottotono rispetto all’altissimo rendimento dell’intera stagione degli orceani.

Il 57-48 venuto fuori dal PalaBertocchi è la fotografia di un match non esaltante dal punto di vista tecnico e dell’intensità, con entrambe le squadre sottomedia sia dentro sia fuori l’arco, deciso alla fine dal parziale del terzo quarto da parte dei padroni di casa e dalle eccessive palle perse dei biancoverdi (21) arrivati ad Orzinuovi incerottati e già matematicamente retrocessi, ma non per questo disposti a interpretare lo scomodo ruolo di vittime sacrificali.

Dopo un primo periodo dal bassissimo punteggio (11-7), è Markus a impattare il match al 13’ con la bomba del 15 pari. La reazione dell’Agribertocchi non si fa attendere con il 7-0 di parziale a firma Procacci, Gasparin e Ponziani che, dopo le due triple di Birra e Moltrasio per Palermo, manda le squadre al riposo sul 25-21.

Il terzo quarto risulta il parziale decisivo del match: Agbamu e Planezio fanno la differenza nel pitturato offensivo, con Orzinuovi che chiude la via del canestro ai siciliani. Il 19-4 che Orzinuovi infila nello spazio di 7’ tramortisce i biancoverdi, ma non li abbatte.

L’ultimo periodo, apertosi sul 52-30, è il manifesto del Green Palermo delle ultime settimane: una squadra orgogliosa e, soprattutto, dignitosa nella condizione in cui si è ritrovata sin dall’inizio del nuovo anno. Di Giuliomaria e Moltrasio trovano il bersaglio grosso da oltre l’arco, mentre Caronna e Ronconi riducono lo scarto dal -24 fino al -8, prima che coach Calvani interrompa il match per sistemare le sue fila e chiudere la gara in sicurezza.