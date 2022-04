Green Palermo, arriva Sindoni: “Sono pronto a lottare”

L'esordio sarà in Gara1 delle Finali Playoff di Serie C Gold

PALERMO – Green Basket Palermo comunica di aver inserito nel proprio roster l’ala Hernan Sindoni, proveniente dalla Svincolati Milazzo. L’italo-argentino classe 1997 di 198 cm è reduce da una stagione nella quale ha trascinato la compagine mamertina sino alla semifinale Playoff, persa proprio contro i palermitani, grazie ai 13.4 punti di media a partita.

Cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Viola Reggio Calabria, maglia con la quale esordisce anche in Serie A2, Sindoni approda in seguito alla Nuova Jolly Reggio Calabria in C Silver, per poi passare a Costa Volpino in DNG e, successivamente, in Serie B con le maglie di San Severo e Alto Sebino.

Tra il 2017 e il 2019 si mette in mostra in C Gold alla Fortitudo Alessandria (302 punti in 58 gare), prima dell’esperienza siciliana con Orsa Barcellona in C Silver nella stagione 2019/20 (14.2 punti di media).

Lo scorso anno ha sfiorato l’accesso ai Playoff di C Gold con Lamezia, arrivando infine quest’anno alla corte di Milazzo.

LE PRIME PAROLE

“Mi sento molto carico, è la prima volta che mi trovo in una situazione simile – dice Sindoni -. Provo tantissime emozioni, ma sono pronto a dare tanta energia per il raggiungimento dell’obiettivo. Cosa penso della squadra? Sicuramente da avversario sapevo che fosse la favorita, un gran collettivo fatto di centimetri, talento, esperienza e fisicità. Sono contento, perché i confronti in campionato e nei playoff sono stati di livello e molto competitivi. Da nuovo componente del gruppo sono pronto a dare il massimo per i miei compagni di squadra e per il club”.

L’esordio di Hernan Sindoni, gioco forza, non sarà una partita come le altre: Gara1 delle Finali Playoff di Serie C Gold, in programma domenica 1 maggio alle ore 18 al PalaMangano di Palermo contro la Gold&Gold Messina.