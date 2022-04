Green Palermo, la finale è tua! Milazzo ko in gara 2 per 76-82

Meritatissimi applausi del pubblico mamertino alla squadra di coach Trimboli

MILAZZO (ME) – Green Basket Palermo espugna il PalaMilone per la seconda volta in stagione, vincendo Gara 2 delle semifinali playoff di Serie C Gold ‘Memorial Fathallah’ per 76-82 e staccando il biglietto per la finale promozione che vale la Serie B. Prestazione ancora tutta cuore e grinta per i biancoverdi di coach Verderosa, che riescono nell’impresa di esorcizzare una Svincolati Milazzo in formato da battaglia, spinta dal proprio pubblico fino a sfiorare l’impresa.

Che sarebbe stato un match assai diverso dalla prima gara lo si intuiva già prima dell’8-0 di parziale con il quale i mamertini, del ritrovato coach Trimboli in panchina, aprono le ostilità. Per sbloccare la situazione il Green si affida al gioco interno, trovando tiri a cronometro fermo con Caronna e i primi punti di un infinito Dimarco, ma Milazzo scappa via in doppia cifra di vantaggio con Sabeckis e la tripla di Vidakovic, prima dell’11-0 di parziale chiuso dalla tripla di Buterlevicius per il 16 pari di fine primo quarto. Ronconi e Sabeckis si scambiano ‘montanti’ su opposte metà campo, ma sono le bombe di capitan Lombardo e Dimarco a mandare avanti i palermitani al 15’. Alberione si scatena da oltre l’arco (23 per lui alla sirena) e allora tocca a Moltrasio salire in cattedra con cinque dei suoi dodici punti totali per mandare le squadre al riposo sul 38-43.

L’equilibrio non schioda e l’arrivo in volata è una spada di Damocle che tutto il PalaMilone è conscio di avere sopra le proprie teste. Buterlevicius è inarrestabile al tiro, mentre Caronna accelera a referto con sei punti di fila (saranno 21 alla fine). Vidakovic e Sabeckis tengono in linea di galleggiamento i locali, ancora orfani di Barnaba che resterà un rimpianto di questa serie di semifinale, ma è ancora Moltrasio a pungere da oltre i 6,75. Sindoni non ci sta e con 8 punti consecutivi (di cui due triple) rimette in discussione il match che al 30’ si attesta sul 60-62.

Il finale è ad altissimo livello sistolico: Lombardo fa esplodere la propria panchina e i tifosi biancoverdi al seguito con la bomba del +7 al 34’, prima che Razbadauskas trovi il rimbalzo offensivo che propizia la tripla aperta in angolo di Alberione (68-72). Sul ribaltamento Caronna schiaccia per il nuovo +6, con i liberi di Barbera e il gioco da tre punti di Alberione che riportano Milazzo ad un possesso di distanza. A 4’ dalla fine il PalaMilone sembra implodere: Barbera segna la tripla del sorpasso cogliendo impreparata la difesa del Green (76-74), ma sarà l’ultimo canestro che concederanno i palermitani perché è un parziale di 8-0 finale, condito da un recupero miracoloso di Dimarco dopo un libero a consegnare Gara2 e la finale playoff al Green Basket.

Meritatissimi applausi del pubblico mamertino alla squadra di coach Trimboli e festa grande per i palermitani, sbiadita dall’infortunio occorso a Buterlevicius nel finale la cui entità sarà rilevata nelle prossime ore. L’ultimo ostacolo, adesso, si chiama Gold&Gold Messina in una finale inedita, che vedrà affrontarsi le due squadre migliori della stagione, mai incontratesi sin qui.

IL TABELLINO

SVINCOLATI MILAZZO-GREEN BASKET PALERMO 76-82

Parziali: 16-16, 38-43, 60-62, 76-82

Milazzo: Barbera 7, Bianchi 4, Giambò, Sabeckis 11, Razbadauskas 11, Vidakovic 7, Alberione 23, Sindoni 13, Saraceni, Maiorana, Scesi. All. Trimboli.

Palermo: Bruno 1, Maisano, Moltrasio 12, Di Marco 9, Buterlevicius 20, Lombardo 9, Elia 4, Audino, Ronconi 6, Caronna 21, Vucenovic. All. Verderosa.