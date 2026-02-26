Il rogo in corso Matteotti. Morti gli animali domestici - FOTO

CATANIA – Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un palazzo di corso Matteotti a Giarre, nel Catanese. Sarebbero dieci le persone intossicate dal fumo, compreso una neonata di pochi mesi che è stata trasportata per precauzione in ospedale.

Un uomo ha tentato di salvare il cane ma è rimasto ferito

Un 43enne, che si è ferito nel tentativo di salvare il proprio cane rimasto a casa, ha riportato delle ustioni ed è stato portato al centro specializzato dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove sono state condotte altre tre persone.

Morti gli animali domestici

Secondo quanto si è appreso nel rogo, nella palazzina a sei piani, sarebbero morti degli animali domestici rimasti bloccati nelle abitazioni coinvolte dall’incendio, ma la situazione adesso sarebbe sotto controllo da parte dei vigili del fuoco che stanno lavorando con diverse squadre. Sul posto sono presenti ambulanze del 118 e carabinieri della locale compagnia.