Gruppo Dc Ars: “Mai mancato il sostegno al governo sulla manovra”

"Negli ultimi 40 giorni abbiamo affrontato una bufera che ci avrebbe potuto spazzare via"

PALERMO – “È una finanziaria che va nella direzione dei siciliani, che custodisce riforme che faranno la differenza da qui all’immediato futuro. A gennaio completeremo la parte degli ordinamentali che sono rimasti fuori e tutto il resto che abbiamo lasciato da parte per poter accelerare nelle ultime ore. Negli ultimi 40 giorni abbiamo dovuto affrontare una bufera che ci avrebbe potuto spazzare via senza lasciare nulla. Invece proprio nel momento più difficile ci siamo ritrovati, compattandoci e decidendo di andare avanti a testa alta nel rispettare il nostro impegno preso con i siciliani e con il governatore Schifani a cui non abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno e la nostra presenza”. È quanto fanno sapere i parlamentari regionali della Dc dopo l’approvazione della manovra di stabilità.

“Abbiamo lavorato portando a casa risultati importantissimi che vanno dal sostegno alle imprese a quello all’agricoltura, dagli aiuti fiscali all’associazionismo alla promozione della cultura e delle borse di studio universitarie per le professioni non mediche. Senza dimenticare gli aiuti agli enti locali e ai dipendenti part time, al trasporto scolastico e giovanile, ai forestali. Tante battaglie affrontante a testa alta. Un gruppo coeso che a gennaio ripartirà più forte di prima”, aggiungono.