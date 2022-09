La raccolta sangue organizzata dall'associazione Sant'Agata in Cattedrale.

CATANIA – “Guardando ad Agata e in onore del Beato Cardinale Dusmet” in tanti hanno partecipato oggi alla donazione del sangue nell’emoteca posta in piazza San Placido. Tanti i soci dell’associazione Sant’Agata in Cattedrale e le persone che hanno raccolto l’invito a fronteggiare il reale problema di carenza sangue nei centri ospedalieri. Tante anche le buste contenenti generi alimentari. Piccoli ma significativi gesti d amore che fanno la differenza, a favore del nostro prossimo. Piccoli passi sulla lunga e difficile strada della Carità.