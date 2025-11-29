 Guardia di Finanza Catania, sequestrati 9 mila prodotti contraffatti
Guardia di Finanza Catania, sequestrati 9 mila prodotti contraffatti

Scattate le denunce ai titolati dei relativi esercizi commerciali
I CONTROLLI
di
CATANIA – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato, in vista della settimana del “Black Friday”, la propria presenza sul territorio svolgendo mirati controlli presso diversi soggetti economici.

Il sequestro della Guardia di Finanza

In quattro esercizi commerciali, con sede a Misterbianco e Nicolosi, i finanzieri del I Gruppo di Catania hanno rinvenuto e sequestrato oltre 9.400 prodotti contraffatti. Tra accessori di abbigliamento, per auto e per smartphone di noti brand. Quali Apple, Louis Vuitton, Nike, Adidas, Victoria’s Secret, Disney. Nonché numerosi giocattoli riproducenti personaggi famosi e dei cartoni animati quali Labubu, Spiderman, Barbie, Super Mario, Lilo e Stitch e Dragon Ball.

I titolari degli esercizi commerciali, di origine cinese, sono stati denunciati a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. 

