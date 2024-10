Guasto al sistema informatico del Civico, lunghe attese e disagi

La situazione più critica al pronto soccorso

PALERMO – Registrare un paziente o prescrivere un esame diventa un’impresa all’ospedale Civico di Palermo. Un guasto informatico ha infatti mandato in tilt alcuni reparti della struttura sanitaria, ma soprattutto il pronto soccorso, dove tra ieri e oggi si sono registrati forti disagi.

I servizi avevano già subito un rallentamento la scorsa settimana, poi tutto era tornato alla normalità. Ora, il nuovo guasto alla piattaforma informatica che l’ospedale utilizza, che si ripercuote, inevitabilmente, sulle altre strutture sanitarie della città. nel pomeriggio di ieri, 21 ottobre, i problemi erano rientrati, ma stamattina si è verificato un nuovo blocco.

Situazione critica al pronto soccorso

“Si verificano problemi in Radiologia – spiega un medico del Civico – e anche negli ambulatori in cui i pazienti devono effettuare le visite. Nell’area di emergenza la situazione più critica: risulta infatti impossibile accedere al sistema per prescrivere esami di ogni tipo o tac”.

Nelle scorse ore anche alcuni pazienti oncologici non hanno avuto la possibilità di essere sottoposti alle terapie e sono dovuti tornare a casa perché il trattamento è stato rinviato. Ma i disagi non hanno risparmiato il Cup, dove si effettuano le prenotazioni. Problemi che hanno reso necessario pure il cambio di destinazione di alcune ambulanze che erano dirette al Civico e che sono state dirottate al Policlinico.

Sovraffollamento al Policlinico

“Qui la situazione è complicata da ieri – spiegano -. Chi non riesce ad accedere al Civico viene qui ed è notevolmente aumentato il bacino d’utenza. Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto anche cinque pazienti risultati positivi al Covid e abbiamo dovuto creare le aree per l’isolamento”.