Guasto rete Enel, traffico deviato all’ex Mulino S. Lucia

La situazione è tornata alla normalità nella mattinata di oggi, quando la strada è stata riaperta.

CATANIA – Un guasto alla rete elettrica. È questo ciò che ha provocato, nel pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi, le lunghe code in via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza Paolo Borsellino (già piazza Alcalà). Il traffico per chi proveniva dalla Playa era stato deviato su via Mulino Santa Lucia, causando incolonnamenti da bollino nero. Questa mattina la situazione è tornata alla normalità.

Secondo quanto appreso da LiveSicilia, nel pomeriggio di ieri si è verificato un guasto alla rete elettrica interrata gestita dall’Enel. Se non fosse stato riparato, intere zone della città sarebbero rimaste al buio. Così si è reso necessario avviare i lavori d’urgenza, con la conseguente chiusura del tratto di statale 114 che collega l’ex Mulino con la rotonda al centro della piazza.

In base a quanto risulta a questa testata, il guasto è stato riparato questa mattina e la strada è stata riaperta.