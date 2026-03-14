Lo studio condotto da Cgia di Mestre

PALERMO – Anche in Sicilia a quindici giorni dall’avvio del conflitto in Iran, i mercati delle principali materie prime mostrano una tenuta complessivamente solida, senza particolari impennate dei prezzi.

Secondo uno studio condotto da Cgia di Mestre la stima di aggravio complessivo di spesa per elettricità e gas, in capo alle famiglie, vede a Palermo su 511.311 famiglie, un aggravio pari a 179 milioni di euro; a Catania su 460.940 famiglie, 161,3 milioni; a Messina (280.409 famiglie) 98,1 milioni, a Trapani (86.144 famiglie) 65,2 milioni, ad Agrigento (176.108 famiglie) 61,6 milioni, a Siracusa (169.943 famiglie) 59,5 milioni, a Ragusa (136.640 famiglie) 47,8 milioni, a Caltanissetta (106.188 famiglie) 37,2 milioni, a Enna (68.935 famiglie )24,1 milioni.

Palermo settima città a livello regionale

Palermo si piazza a livello nazionale al settimo posto tra le città che registrano rincari, al primo c’è Roma dove su 2.016.582 famiglie l’aggravio è pari al 705,8 milioni di euro. Seguono Milano dove su 1.584.315 famiglie l’aggravio è di 554,5 milioni e Napoli con 1.160.514 famiglie e 406,2 milioni.

I prezzi medi, al litro, applicati alla pompa in di benzina, in modalità self service, sono passati per la benzina da 1,67 euro, del 27 febbraio scorso, a 1, 816 al 13 marzo (+8,7); per il diesel da 1,72 euro a 2,033 euro (+18,2). Tra le materie prime monitorate dall’ufficio studi della Cgia, soltanto i combustibili fossili hanno mostrato forti tensioni. Il prezzo del petrolio è salito del 45,8%, il gas ha registrato una crescita del 62%.

Le previsioni

Al netto del caro carburante il costo delle bollette potrebbe subire un aumento medio su base annua di 350 euro a famiglia. Il rincaro complessivo delle bollette sui bilanci delle 26,7 milioni di famiglie italiane potrebbe toccare i 9,3 miliardi di euro.