La guerra in Iran non è solo una crisi geopolitica lontana. Sta già incidendo sul costo della vita in Italia. Benzina più cara, bollette in aumento, carrello della spesa più pesante e mutui sotto pressione: il conflitto si traduce in effetti concreti sulle tasche delle famiglie. I mercati energetici hanno reagito prima ancora che i missili colpissero terra, segnalando quanto il Medio Oriente resti centrale per gli equilibri economici globali.

Il Brent aveva già superato i 73 dollari al barile, ai massimi da sette mesi, prima dell’escalation militare. Poi l’intensificarsi delle tensioni ha spinto ulteriormente in alto petrolio e gas, alimentando timori sui mercati e innescando una nuova impennata dei prezzi energetici.

Quando l’energia sale, l’effetto si propaga rapidamente: aumentano le bollette, i carburanti, i trasporti e, a cascata, anche i prodotti alimentari. Con l’inflazione che accelera, anche il costo dei mutui può risentirne. È così che la crisi iraniana arriva direttamente nelle case degli italiani.

Guerra in Medio Oriente, rischio impennata bollette gas

Uno dei punti più sensibili è lo stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico mondiale. I timori legati al prolungarsi della chiusura del passaggio e allo stop di un impianto chiave per la produzione di gnl in Qatar hanno scatenato un nuovo rally del gas.

Ad Amsterdam il Ttf ha fatto un balzo di quasi il 22% a 54,3 euro al megawattora, ampliando il rally cominciato lunedì 2 marzo: +53% in due sedute. Le quotazioni restano tuttavia ancora lontane dal massimo di oltre 320 euro toccato ad agosto 2022, ma la direzione dei prezzi preoccupa imprese e consumatori.

Carburanti più cari e carrello della spesa sotto pressione

Parallelamente al gas corre il petrolio e, di conseguenza, la benzina. Il legame è immediato: il greggio è la materia prima di benzina e diesel, quindi quando il suo prezzo aumenta, anche i carburanti seguono. Questo significa rifornimenti più costosi per gli automobilisti e maggiori spese di trasporto per le aziende.

Poiché gran parte delle merci viaggia su gomma o via mare, l’aumento dei costi logistici si trasferisce rapidamente sui prezzi al dettaglio. Il risultato è un incremento del costo del cosiddetto “carrello della spesa”, con effetti tangibili sulla spesa quotidiana.

Guerra in Iran, bollette più pesanti: +166 euro a famiglia

Secondo le analisi di Facile.it, il conflitto in Iran comporterà una spesa extra media di 166 euro per famiglia: 121 euro in più per il gas e 45 euro per l’energia elettrica. Il conto complessivo annuo salirebbe così a 2.593 euro, il 7% in più rispetto alle previsioni precedenti allo scoppio della crisi. I numeri mostrano con chiarezza come le tensioni internazionali si trasformino rapidamente in costi aggiuntivi per le utenze domestiche.

Inflazione e mutui: l’effetto a catena

L’aumento dell’energia non si ferma alle bollette. Benzina, spesa alimentare e servizi più cari alimentano l’inflazione. A febbraio, secondo le stime preliminari Istat, l’indice Nic è salito dello 0,8% su base mensile e dell’1,6% su base annua, in aumento rispetto al mese precedente.

Se gas e petrolio continueranno a crescere, la pressione sui prezzi potrebbe intensificarsi ulteriormente. L’effetto finale può riflettersi anche sui tassi dei mutui, rendendo più onerose le rate per chi ha un finanziamento a tasso variabile. La catena è chiara: guerra, energia, inflazione, costo della vita.

