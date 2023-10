Guerra Israele-Hamas: manifestazioni pro Palestina in tutta Italia

Dopo la strage all' ospedale. Oggi a Napoli, Genova, Siena, Brescia

ROMA – Dopo l’esplosione all’ospedale di Al-Ahli Arabi Baptist, a Gaza, si allunga la lista di manifestazioni a sostegno della Palestina in tutta Italia. Oggi a Genova, alle ore 18 l’associazione Giovani palestinesi e Osa hanno organizzato un’ora di silenzio in piazza De Ferrari.

A Siena è invece in programma un’assemblea pubblica a partire dalle 16.30 mentre alla stessa ora a Lamezia i manifestanti si troveranno in corso Nicotera. Tra le 18 e le 19 presidio anche a Brescia, in largo Formentone.

A Napoli, l’organizzazione “Mezzocannone occupato” ha chiamato i sostenitori a un momento di silenzio in piazza del Gesù oggi alle 17.

Le altre manifestazioni

Sempre a Napoli, la rete studentesca per la Palestina ha annunciato un’assemblea pubblica per domani alle 14 nel cortile di palazzo Giusso. Domani in piazza Roma anche Ancona alle 18:00.

Appuntamento al 20 ottobre, invece, per Napoli (piazza Garibaldi ore 16:00), Palermo (piazza Indipendenza ore 17:00), Trieste (piazza San Giacomo ore 17:00), Viareggio (piazza Campioni ore 16:00) e Monza (largo Mazzini ore 18:00).

Il 21 sarà il turno di Milano (piazza Duca d’Aosta ore 15:00), Pordenone (piazzetta Cavour ore 16:00), Pisa (basilica di San Piero a Grado ore 14:00), Ghedi (piazza Roma ore 14:00), Arezzo (piazza Zucchi ore 16:30).

Il 22 ottobre i manifestanti scenderanno in piazza a Bologna, in piazza dell’Unità alle ore 15:00, e Saronno, in piazza Libertà alle ore 16:30. Verso fine mese, invece, manifestazioni a Trento il 27 (piazza Duomo ore 18:00) e a Livorno il 28 (piazza Cavour ore 14:30).