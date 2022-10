Guerra: l’Ucraina attacca la flotta russa, la Russia stoppa export grano

Le Nazioni Unite sono in contatto per scongiurare la fine delle esportazioni

L’Ucraina attacca la flotta russa a Sebastopoli, in Crimea. “Colpite quattro navi”, annuncia Kiev. Mosca accusa la Gran Bretagna. Secondo il ministero della Difesa, Londra avrebbe contribuito alla preparazione dell’attacco con i droni.

Come risposta la Russia ha “sospeso” la sua partecipazione all’accordo sul grano. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, secondo quanto riporta la Tass, dopo gli attacchi di oggi al porto di Sebastopoli in Crimea. “In seguito all’atto terroristico compiuto dal regime di Kiev con la partecipazione di esperti britannici contro navi della flotta del Mar Nero e navi civili impegnate per garantire la sicurezza dei corridoi del grano, la Russia sospende la sua partecipazione all’attuazione dell’accordo sull’esportazione di prodotti agricoli dai porti ucraini”, ha annunciato il ministero della Difesa russo su Telegram.

