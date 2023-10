La guerra in Medio Oriente, “Ostaggi tenuti sotto terra”

Lo dice il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane

“E’ probabile che gli ostaggi siano tenuti sotto terra in varie località” della Striscia di Gaza. A dirlo alla Cnn è stato il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane, Jonathan Conricus, che ha spiegato come la priorità dello Stato ebraico sia mettere al sicuro gli ostaggi nonostante la difficile situazione nell’area di Gaza. “E’ estremamente difficile per qualsiasi esercito moderno combattere in un’area urbana così densamente popolata”, ha detto Conricus.

“Sappiamo che Hamas dispone di un’elaborata rete di tunnel sia per scopi difensivi che offensivi, che sicuramente aumenta la complessità dei combattimenti, ma siamo preparati per questo”.