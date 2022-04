Ucraina, gli Usa forniranno carri armati all’esercito di Kiev

Previsti missili guidati da laser, droni 'kamikaze' Switchblade e droni leggeri di tipo Puma

Il Pentagono fornirà fino a 300 milioni di dollari in più in aiuti militari all’Ucraina. Tra cui carri armati. Lo ha affermato John Kirby, portavoce del Dipartimento della Difesa degli Usa.

“Gli Stati Uniti – ha detto – hanno ora impegnato più di 2,3 miliardi di dollari in assistenza militare all’Ucraina da quando l’amministrazione Biden è entrata in carica, inclusi più di 1,6 miliardi di dollari in assistenza militare dall’invasione non provocati e premeditata da parte della Russia”.

Tra le armi previste dall’ultimo pacchetto di aiuti, missili guidati da laser, droni ‘kamikaze’ Switchblade (con testate esplosive) e droni leggeri di tipo Puma (da ricognizione). Insieme agli alleati, inoltre – secondo il New York Times -, gli Usa contribuiranno poi, per la prima volta, a trasferire carri armati di fabbricazione sovietica destinati a rafforzare le difese dell’Ucraina nel Donbass.