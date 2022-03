Ucraina, sei profughi in arrivo nell’Agrigentino: ci sono pure 2 bambini

Alloggeranno in un appartamento messo a disposizione dal Comune di Grotte

Sei ucraini – Iryna di 39 anni, Liudmyla di 46, Nadia e Valentyna di 67 anni, Valdyslav di 8 anni e Dmytro di appena 1 anno e 6 mesi – arriveranno questa sera a Grotte dove verranno alloggiati in un appartamento messo a disposizione dal Comune.

Il viaggio verso la Sicilia

A mobilitarsi per portare in salvo ucraini in fuga dalle città bombardate è lo scrittore Beniamino Biondi di Agrigento che ha organizzato personalmente il viaggio verso la Sicilia ed ha sostenuto le spese per i biglietti aerei da Cracovia a Palermo. Intanto un pullman, carico di generi alimentari, coperte e prodotti per l’igiene, destinati agli ucraini, voluto dalla sedicenne Carla Bartoli di Favara – che sogna di fare l’ambasciatrice – è in viaggio verso Lublino in Polonia.