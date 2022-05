Guerra Ucraina-Russia, Draghi: “Le parole di Lavrov sono aberranti”

Il commento del premier dopo le parole del ministro russo

ROMA – “Quello che ha detto Lavrov è aberrante e per quanto riguarda la parte riferita a Hitler è davvero oscena”. A dirlo è stato ieri il premier italiano Mario Draghi criticando l’intervista su Rete 4 al ministro degli Esteri russo. Una critica fatta all’intero contenuto giornalistico perchè “senza alcun contraddittorio”.

CLICCA QUI PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLA GUERRA IN UCRAINA

Ieri proprio dopo le parole del ministro Lavrov è scoppiata la crisi diplomatica. Il ministero degli Esteri israeliano convoca l’ambasciatore russo a Tel Aviv per “chiarimenti” dopo le “gravi” frasi di Lavrov.

LEGGI ANCHE: Guerra, è crisi diplomatica tra Russia e Israele: “Gravi le frasi di Lavrov”

Oggi è arrivata anche la replica al presidente del Consiglio italiano. “L’iniziativa di condurre l’intervista non è venuta dal ministero degli Esteri russo, ma da giornalisti italiani”. Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova su Telegram in merito alle parole del premier Draghi che “ha criticato – scrive Zakharova – il programma della tv italiana, in cui è intervenuto per 40 minuti il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Il programma pubblicizzato come un’intervista, è stato un comizio, ha detto Draghi.

“Voglio che i cittadini italiani sappiano la verità – dice Zakharova – i politici italiani stanno prendendo in giro il loro pubblico”.

Blinken ha parlato di “retorica vile e pericolosa” da parte del Cremlino. La Russia ha “dimenticato tutte le lezioni della Seconda guerra mondiale”, ha commentato Zelensky.