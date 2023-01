Guerra Ucraina, stimate 188mila vittime nelle file russe

Gli 007 di Londra evidenziano che il conflitto è in una situazione "di stallo"

Secondo le stime degli Usa, il numero delle vittime russe potrebbe aver raggiunto quota 188.000 dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina: il dato è stato rivelato al quotidiano Sun in occasione del vertice di Ramstein in Germania durante l’incontro tra Usa e alleati per coordinare gli aiuti all’Ucraina.

Per Kiev “le perdite della Russia in Ucraina hanno superato la soglia psicologica di 120.000 militari”.

Berlino ha promesso altre armi ma ha frenato sui Leopard. “L’Italia sta contribuendo in molti modi al supporto” a Kiev, afferma Stoltenberg. E dopo le accuse di ieri dall’ambasciata russa all’Italia, continua la propaganda di Mosca contro Roma: è stato distrutto sul campo un corazzato italiano, afferma l’ambasciata russa.

Gli 007 di Londra intanto evidenziano che il conflitto è in una situazione “di stallo”.

Oggi, nuovi attacchi russi nella regione orientale di Kharkiv, una donna è morta a causa di una granata che ha colpito la sua casa.