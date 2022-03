Ucraina, sul teatro bombardato a Mariupol c’era la scritta ‘bambini’ DIRETTA

Altra notte di sirene e bombe su Kiev

E’ trascorsa un’altra notte di sirene e bombardamenti in Ucraina, dove ieri è stato colpito anche un teatro a Mariupol che ospitava centinaia di civili, bambini compresi. “Fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell’integrità territoriale, garanzie e protezione: sono queste le priorità del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che afferma di lavorare fin da ora a programmi di ricostruzione per il Paese. Il Financial Times anticipa una bozza del piano di pace, in 15 punti, che include la rinuncia dell’Ucraina alla Nato e la promessa di non ospitare basi militari straniere o armi, in cambio di protezione da Usa, Gb e Turchia. Per Kiev però sono “solo le richieste russe”. Per il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, “le delegazioni sono lontane dal raggiungere un accordo: “C’è ancora molto lavoro da fare, dettagli da limare e compromessi da accettare, per arrivare ad un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Devo essere chiaro, entrambe le delegazioni, quella russa e quella ucraina, sono lontane dal raggiungere un accordo sulla situazione attuale”.

LA DIRETTA

9.10 – Le bombe sul teatro-rifugio di Mariupol: secondo Human Rights Watch, potevano

esservi ospitati fino a 500 civili, ma non si è in grado di determinare se lo avessero lasciato immediatamente prima dell’ attacco. Nelle immagini satellitari si vedono due scritte

“bambini” in caratteri cirillici davanti e dietro la struttura.

8.30 – Sono arrivati a Cefalù dieci profughi, tra mamme e bambini scampati alla guerra in Ucraina. Ad accoglierli fra gli altri il vescovo Giuseppe Marciante e il Direttore della Caritas e alcuni volontari che si sono adoperati per rendere possibile il loro arrivo e la loro accoglienza. Le mamme e i loro bambini saranno ospiti in una struttura messa a disposizione dal Seminario Vescovile e dedicata alle “Querce di Mamre”, luogo simbolo dell’accoglienza di Abramo. “Un ringraziamento va alla ditta Cento Impianti di Cefalù e alla falegnameria Abcg di Pino Battaglia di Montemaggiore Belsito che hanno contribuito a rendere accogliente l’appartamento. Un grazie speciale all’Associazione Ristoratori di Cefalù che nei primi giorni della loro permanenza offrirà il pranzo agli ospiti della Domus”, afferma una nota “Grande la solidarietà dimostrata dalle famiglie che hanno risposto all’invito della Diocesi dando la propria disponibilità ad ospitare i fratelli e le sorelle in fuga dalla distruzione della guerra, circa 40 da tutto il territorio diocesano”, prosegue la nota.

8.00 – “Ci sono una serie di fattori che fanno la differenza nella posizione russa nei colloqui – dice il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba – . Il primo è la feroce resistenza dell’esercito e del popolo ucraini sul campo, il secondo sono le sanzioni imposte alla Russia, che fanno crollare e soffrire l’economia russa. Fattori che hanno costretto la Russia a cambiare leggermente posizione. Non posso definirlo un cambiamento drammatico o serio ma, date le circostanze, ogni mutamento nella posizione russa è costruttivo. Perché loro iniziano con degli ultimatum che, se messi insieme, costituiscono una resa unilaterale dell’Ucraina e questo non è accettabile”.