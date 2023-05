Guerra, una bomba ha ferito il blogger e corrispondente di guerra russo

Esplosioni in Crimea, il governatore filo-russo in allarme per l'avvio della controffensiva ucraina

1' DI LETTURA Una bomba ha ferito il blogger e corrispondente di guerra russo Zakhar Prilepin a Nizhny Novgorod, ucciso l’autista. È il terzo attacco di questo tipo dopo le uccisioni di Dugina e Tatarsky. Mosca accusa Stati Uniti e Gran Bretagna. Secondo la Tass, che cita il Comitato investigativo russo, un uomo sarebbe stato fermato e avrebbe ‘confessato’ di avere provocato l’esplosione con una bomba azionata a distanza ‘su istruzione dei servizi segreti ucraini’. ‘Prielpin è stato vittima della repressione russa per prolungare l’agonia del clan di Putin’, la replica di Kiev. Intanto, il capo del gruppo Wagner Prigozhin conferma che i suoi mercenari cederanno ai ceceni di Kadyrov le posizioni a Bakhmut. Esplosioni in Crimea, il governatore filo-russo in allarme per l’avvio della controffensiva ucraina.

