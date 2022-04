Guerra, via libera all’embargo al petrolio russo da Usa

L'ambasciatore russo in Usa: forniture di armi sono provocatorie

Gli Usa continuano ad aumentare la pressione sulla Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina: Biden ha firmato la legge che vieta le importazioni di energia dalla Russia e quella che interrompe le normali relazioni commerciali con Mosca. L’Ue invece non è pronta: l’embargo al petrolio russo dovrà aspettare. La questione non sarà trattata dai ministri degli Esteri dell’Ue lunedì.

Il rating del debito russo in valuta estera a lungo termine è stato declassato da S&P da CC a SD, cioè in default selettivo.

LEGGI ANCHE: Guerra, Biden: “Forniremo all’Ucraina le armi per la difesa”

Ieri il presidente americano Biden ha annunciato la forniture di armamento all’Ucraina. Oggi si fa sentire l’opinione russa sulla questione. Secondo l’ambasciatore russo negli Usa Antonov, le forniture causano “ulteriore spargimento di sangue”, sono “pericolose e provocatorie” e possono portare Usa e Russia “sulla via del confronto militare diretto”.

Antonov ha spiegato che “l’operazione militare speciale” in corso in Ucraina si è resa necessaria a causa della “mancanza di volontà del regime di Kiev di fermare il genocidio dei russi” e attuare i suoi obblighi ai sensi dei trattati internazionali.