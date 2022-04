Guerra, Biden: “Forniremo all’Ucraina le armi per la difesa”

Ringraziamenti del capo di Stato Usa alla Slovacchia

Nuovo passo di Biden verso Kiev. ‘Con le forze russe che si riposizionano per la prossima fase della guerra, non risparmieremo alcuno sforzo per identificare e fornire alle forze ucraine le armi di cui hanno bisogno per difendersi’, ha detto ricordando che gli Usa dall’inizio della sua amministrazione hanno fatto della consegna di apparecchiature militari all’Ucraina una priorità’. ‘Voglio ringraziare la Slovacchia per la fornitura del sistema S-300″ a Kiev. Per consentire questo trasferimento, gli Usa riposizioneranno un sistema di missili Patriot in Slovacchia’.