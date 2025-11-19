Guida Michelin 2026, i ristoranti neo stellati sono 22

Ecco chi e dove sono. E per i dolci c'è un riconoscimento Passion Dessert in Sicilia

PARMA – Sono 22 i ristoranti che conquistano 1 stella Michelin nella 71/a edizione della Guida Michelin Italia presentata al Teatro Regio di Parma. Molti i volti giovani in questa selezione diretta, anche per l’edizione 2026, da Sergio Lovrinovich.

Nel firmamento della “rossa” assegnata la stella a: Le Petit Bellevue a Cogne, in Valle d’Aosta; la Liguria ottiene due riconoscimenti, entrambi in provincia di Genova, con Cracco Portofino e Rezzano Cucina e Vini a Sestri Levante. E lo chef Mattia Pecis, 29 anni, di Cracco Portofino prende anche il premio speciale Young Chef Award dichiarando che “l’emozione è a mille”.

In Lombardia brillano da oggi le stelle di Senso Lake Garda Alfio Ghezzi a Limone sul Garda (Brescia) insieme a quella di Abba a Milano, Procaccini a Milano e Olio a Origgio (Varese). Mentre il Trentino Alto Adige conquista due riconoscimenti per il ristorante Porcino a Badia (Bolzano) e Quellenhof Gourmetstube 1897 a San Martino in Passiria (Bolzano).

In Veneto il riconoscimento della stella va a Agli Amici Dopolavoro a Venezia Isola delle Rose. In Emilia Romagna conquistano la una stella Michelin i ristoranti Cavallino a Maranello (Modena) e Da Lucio a Rimini. In Toscana il riconoscimento arriva per Luca’s by Paulo Airaudo a Firenze e Sciabola a Forte dei Marmi (Lucca). Tre riconoscimenti nel Lazio: premiati Al Madrigale Nuova Cucina Rurale a Tivoli, Ineo a Roma con lo chef e mente creativa Heros De Agostinis e La Terrazza a Roma. Inoltre Al Madrigale Nuova Cucina Rurale a Tivoli prende anche il nuovo premio speciale Apertura dell’anno, a soli otto mesi dall’inaugurazione.

Dalle Marche entra nella selezione stellata Casa Bertini a Recanati (Macerata). In Abruzzo Zunica 1880 a Villa Corallo in località Sant’Omero (Teramo). Conquistano una stella Michelin in Campania il ristorante Alain Ducasse Napoli e Umberto a Mare a Forio-Ischia. E in Sardegna brilla da oggi Capogiro a Baja Sardinia (Sassari).

I curatori della “rossa” sottolineano il rinnovamento della selezione con l’ingresso quest’anno di sei ristoranti: Porcino, Sciabola, Al Madrigale Nuova Cucina Rurale; Ineo; Casa Bertini, Zunica 1880 a Villa Corallo. Inoltre tanti i giovani talenti: hanno meno di 30 anni lo chef di Cracco Portofino, Mattia Pecis e lo chef Emin Haziri di Procaccini a Milano. Meno di 35 anni Jorg Giubbani andato ad affiancare Matteo Rezzano al ristorante ligure Rezzano Cucina e Vino, Marco Verginer, chef e co-proprietario insieme alla sommelier Michaela Mair del ristorante Porcino; gli chef Riccardo Forapani e Virginia Cattaneo, che lavorano in collaborazione sotto la supervisione di Massimo Bottura, a Il Cavallino a Maranello; Jacopo Ticchi chef e fondatore del ristorante Da Lucio a Rimini; l’executive chef Alessandro Lucassino del ristorante Alain Ducasse a Napoli nonché Fabrizio Regine, il sommelier e titolare di Umberto a Mare sull’isola di Ischia.

Sono otto, invece, i ristoranti a cui è stato attribuito il premio Passion Dessert, “nato per premiare l’alta qualità delle esperienze proposte ai propri clienti attraverso i dolci” come sottolinea Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia. Il premio speciale è andato a un’insegna del Piemonte, due della Lombardia, una del Trentino Alto Adige, due della Campania, una della Basilicata, e una in Sicilia.

Questi i ristoranti vincitori del premio Passion Dessert nell’edizione 2026 della Guida Michelin Italia: Unforgettable a Torino; Manna a Milano; Senso Lake Garda Alfio Ghezzi a Limone sul Garda (Brescia); Alpenroyal Gourmet a Selva di Val Gardena (Bolzano); Quattro Passi a Nerano (Napoli), il tristellato campano dello chef Fabrizio Mellino e famiglia; La Caravella dal 1959 ad Amalfi (Salerno); La Villa a Melfi (Potenza); Sapio a Catania, il primo ristorante stellato della città etnea con lo chef Alessandro Ingiulla.