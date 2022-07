Ha un malore mentre cammina per le vie di Mondello, lo salvano due agenti

L'intervento delle forze dell'ordine ha salvato la vita all'uomo

PALERMO – Due agenti di polizia in servizio al commissariato di Mondello hanno salvato un uomo di 46 anni che si era accasciato a terra nei pressi dell’hotel La Torre a Palermo per un arresto cardiaco.

In attesa dell’intervento dei sanitari del 118, i due agenti, un uomo e una donna, in servizio nelle volanti hanno raggiunto il lido dei vigili del fuoco hanno chiesto l’intervento di uno dei pompieri in servizio allo stabilimento balneare con il defibrillatore.

Una decisione presa in pochissimi minuti che di fatto ha salvato la vita al palermitano.