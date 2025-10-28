Halloween a Palermo, cosa fare e gli eventi da non perdere

Dove andare la notte del 31 ottobre e non solo

Halloween è una festa dalle origini antichissime, celebrata ogni anno la notte del 31 ottobre. La sua diffusione è mondiale, ma affonda le radici nei paesi anglosassoni come Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti e Canada. In Sicilia, la notte del 31 ottobre assume un significato particolare perché si intreccia con la tradizionale Festa dei Morti del 2 novembre. In questa ricorrenza, i bambini ricevono doni e dolci “portati” dai propri defunti, un gesto che rappresenta la continuità tra le generazioni e la memoria familiare.

Anche nel 2025, Palermo e provincia ospitano numerose iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini durante il periodo di Halloween e della Festa dei Morti. In calendario, anche serate danzanti e musicali per adolescenti e giovani.

Halloween, gli eventi in programma a Palermo: bambini e famiglie

La Casa dei Fantasmi al Forum Palermo – 30/31 ottobre

La casa, popolata da animatori e animatrici travestiti da personaggi spaventosi ma divertenti, sarà allestita in piazza Fashion (ingresso lato Uci) e potrà essere visitata gratuitamente nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle 20.30. A fine percorso una postazione con gli allievi e le allieve di Ted Formazione Professionale Ets che ha sede nell’area del Baglio Villa di Forum Palermo, dove ci sono un ristorante didattico e un centro estetico, premierà con un trucco a tema i più audaci tra i piccoli visitatori.

Halloween Lab al Boom Zone – 31 ottobre

L’evento trasformerà Boom Zone nel laboratorio più pauroso (e divertente) della città. Basta presentarsi con zucche, mantelli, denti da vampiro e una buona dose di coraggio. Il programma prevede il laboratorio “Personalizza la tua merenda” tra creatività e dolcetti mostruosi e la premiazione della maschera più spaventosa. E poi ancora: musica, giochi e tantissima allegria. L’evento è a numero chiuso. Dress Code: rigorosamente in maschera.

Halloween Party al Toy Park – 31 ottobre

Dalle 16 alle 19.30, il Toy Park si trasformerà in un mondo magico tra giochi, spettacoli e sorprese per tutta la famiglia. L’ingresso comprende un’ora di gioco in area a tempo, tre ticket giostre, un ingresso al Cinema 6D, una merendina per ricaricare le energie magiche, lo spettacolo di animazione “Circus Show”. E poi ancora: manipolazione luminosa, clownerie, bolle e fuoco. La prenotazione non è necessaria. Dress code in maschera consigliato, ma non obbligatorio.

Festa di Halloween al Parco Villa Tasca – 31 ottobre/2 novembre

Il programma prevede passeggiate tra zucche e ragnatele e l’incontro – nel giardino stregato e nel parco -con lo Zombie, la Donna dell’800, Jack Skellington, Malefica, Mercoledì Addams e il Fantasma. Tra le attività previste, la Caccia ai mostri con le torcette tra i sentieri incantati del giardino romantico, la sfilata mostruosa, l’Acchiappa lo zombie, il gioco della zucca bollente e il Trucca Mostriciattoli per trasformarsi in zombie, mostri, streghe o fantasmi.

Festa delle Zucche all’Orto di Paolino – 31 ottobre/2 novembre

Tre giornate di spensieratezza dedicate a bambini e famiglie, promosse dalla Cooperativa LiberaMente. Un appuntamento che va oltre la tradizionale celebrazione di Halloween, capace di intrecciare il piacere del gioco con i valori dell’inclusione e della condivisione. All’interno dell’Orto di Paolino, tra pirati, streghe danzanti e dolcetti nascosti tra le foglie, ogni spazio racconterà una fiaba diversa. In programma spettacoli circensi con acrobazie e momenti di comicità, oltre a sessioni di foto istantanee a tema, truccabimbi e golose tentazioni: popcorn, zucchero filato “spettrale” e crepes al cioccolato preparate al momento.

Halloween Pazzesco alla Città delle Illusioni – 31 ottobre/2 novembre

Un’esperienza da brivido tra caramelle, trucca bimbi e tante sorprese magiche. L’appuntamento è dalle 10.00 alle 12.40 e dalle 15.00 alle 18.00 (sabato e domenica ultimo ingresso alle 18.30) al Cortile San Giovanni degli Eremiti. Venerdì 31 ottobre, per i più coraggiosi, in programma – dalle 21.00 alle 24.00 – una Serata Horror.

Notte di Zucchero – 31 ottobre/2 novembre

Torna la kermesse che unisce i vivi e i morti nel sorriso dei bambini, nei colori e nei canti. Il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre andrà in scena ai Cantieri Culturali alla Zisa. L’1 novembre anche in via Libertà, piazza Ruggero Settimo e piazza Verdi. Un viaggio tra teatro, musica, laboratori, cinema, giostre, parate e sogni di zucchero. Un appuntamento che profuma di casa e di ricordi. Ai Cantieri Culturali alla Zisa anche una vera e propria “fiera dei morti” ed un parco giochi per bambini.

Halloween al Bioparco di Sicilia (Carini) – 1/2 novembre

Zucche, dolcetti, brividi e tanto divertimento, dalle 9.30 alle 16.00. I bambini si immergeranno in un’atmosfera spettrale e vivranno il lato più misterioso di Halloween con tutta la famiglia.

Escursioni

Delitti, Vendette e Misteri nella Notte dei Fantasmi – 31 ottobre

Un walking tour pensato per mostrare il lato più inquietante di Palermo, quello di una città fatta di enigmi, leggende e crimini irrisolti, per una volta lontana dalle cartoline arabo-normanne e barocche. La passeggiata serale si snoderà tra il Capo e l’Albergheria, lungo le strade che furono teatro di omicidi, roghi e segreti mai svelati. I partecipanti ascolteranno le storie dell’Inquisizione, la leggenda della spada di Matteo Bonello, il racconto della vecchia dell’aceto, fino ad arrivare agli omicidi di mafia, come quello che costò la vita a Joe Petrosino.

Halloween a Monte Pellegrino – 31 ottobre

Una notte di Halloween diversa dal solito con Lor.Sa. Star-Trekking, tra segreti, sortilegi e brividi al chiaro di Luna. In collaborazione con gli artisti di “Le Cirque Rouge”, il bosco si trasformerà in un teatro magico e suggestivo. Lungo il percorso i partecipanti si imbatteranno in presenze enigmatiche, sfide da affrontare e rompicapi da sciogliere per continuare l’avventura. Tra apparizioni sorprendenti e tracce celate tra gli alberi, ogni passo diventerà parte di un’esperienza itinerante fatta di suspense, divertimento e mistero. Un modo unico per immergersi nello spirito di Halloween a contatto con la natura. L’evento è adatto a grandi e piccini.

Il Trionfo della Morte – 2 novembre

Esplorare luoghi in cui la morte, la sua raffigurazione, la sua simbologia o gli usi e le attività legate ad essa siano collante di questa passeggiata, permette di osservare la bellezza di composizioni antiche, di spazi della memoria e luoghi poco noti, di ritrovare la sensibilità di quegli uomini che nei vari secoli hanno dato forma a questo tema. Il percorso comprende quattro luoghi della Kalsa che celano potenti raffigurazioni della morte: Palazzo Abatellis, l’Oratorio dei Bianchi, la Cripta dei Cocchieri e il Vicolo della Morte. Il tour è organizzato dalla Cooperativa Turistica Terradamare.

Giochi

“Crime Night: caccia all’assassino” – 31 ottobre

In occasione della notte di Halloween torna il gioco investigativo a squadre TACUS per gli amanti del giallo e dell’investigazione. Tra prove da superare ed enigmi da risolvere, i partecipanti dovranno muoversi per le strade cittadine, alla ricerca di indizi ed elementi utili al caso. Per portare a termine l’indagine con successo occorreranno capacità di analisi e spirito d’osservazione. Il tempo, però, è tiranno: chi riuscirà ad individuare il colpevole prima degli avversari? Il raduno è in programma alle ore 21, a piazza Bologni.

Halloween Escape Room – 31 ottobre/2 novembre

Tre notti di enigmi, paura e adrenalina con attori in tutte le stanze e modalità horror in alcune ambientazioni. Oscuri personaggi si nascondono nei sotterranei. I partecipanti avranno soltanto 60 minuti per riuscire a fuggire ma dovranno prestare molta attenzione perché il rischio è quello di ritrovarsi faccia a faccia con i propri peggiori incubi.

Weekend Zombie al City Adventure Park – 31 ottobre/2 novembre

Zombie contro umani al City Adventure Park – Ippodromo La Favorita con premi in palio solo per umani. Per la prima volta si potrà accedere ai campi da paintball anche come singoli, senza necessariamente formare una squadra. Tre giorni di pura adrenalina in cui l’obiettivo finale è sopravvivere all’apocalisse.

Palermo, dove andare a ballare ad Halloween

Halloween Party 2025 for Expats al Lato B – 31 ottobre

In uno dei locali notturni più amati di Palermo, è in programma un party a tema con dj set internazionale tra decorazioni e luci spettrali e un’atmosfera divertente e coinvolgente. I costumi di Halloween sono fortemente consigliati. Dalle streghe ai vampiri, tutto ciò che è spaventoso è permesso. Una serata per divertirsi e dare libero sfogo alla propria creatività.

Halloween Night al Country DiscoClub – 31 ottobre

Un viaggio sonoro, dalle 23 sino a tarda notte, tra sound elettronici, house e vibrazioni dark per far tremare la dancefloor. Dress code: spooky, sexy, scary. L’importante è farsi notare. L’obiettivo è diventare protagonista della notte più oscura dell’anno.

Showcage Halloween al MOB Disco Theatre (Carini) – 31 ottobre

A partire dalle 23, il MOB si trasforma in un inferno di luci e bassi con KIKI FEEL on stage, insieme a Fedra, EMC² e PUCCIØ. Pronti a scatenarvi nella gabbia dell’Underworld?

Fiere

Fiera dei Morti alla Fiera del Mediterraneo – 27 ottobre/2 novembre

L’evento offrirà non solo dolci tipici e specialità gastronomiche, ma anche giostre, attrazioni per i più piccoli, stand artigianali e molte altre proposte pensate per tutta la famiglia.

Cinema

Frankenstein Junior Halloween Party al Tiffany – 30/31 ottobre

Torna sul grande schermo “Frankenstein Junior”, il film che ha fatto la storia della comicità. Anche quest’anno, Frankenstein si prepara a radunare migliaia di fan in tutta Italia, pronti a celebrare il capolavoro di Mel Brooks come si deve: al cinema, in bianco e nero, e rigorosamente in costume. Ma con una novità: quest’anno i festeggiamenti saranno quelli del Frankenstein Junior Halloween Party. Vieni in sala vestito come i personaggi del film e il cinema sarà il palcoscenico per una vera e propria festa in stile Transilvania.

Spettacoli

“La Famiglia Addamo” al Teatro Jolly – 31 ottobre

Se non avete “paura” di ridere , passate la notte di Halloween in compagnia della famiglia più strana di tutte. L’appuntamento è alle 21.30, insieme ai tanti attori di questa pazza commedia firmata ATA Lab Academy, compagnia di allievi palermitana. Gli spettatori possono presentarsi in teatro vestiti a tema o con un piccolo dettaglio “spaventoso”.

“Nina e la pupa di zucchero” al Teatro Sant’Eugenio – 1 novembre

Spettacolo per famiglie dedicato alla Festa dei Morti, scritto e diretto da Lavinia Pupella che divide la scena con Daniela Pupella, Leonardo Campanella, Vincenzo Pepe, Luciano Sergio Maria, Iaia Corcione, Francesca Picciurro e le piccole Greta Mulè, Bianca Scaletta e Costanza Greco. La protagonista Nina ha una profonda passione per la musica che il padre, Riccardo, non condivide. A sostenerla invece c’è la madre, Rosalinda, una donna molto legata alla tradizione del “cannistru”, simbolo della Festa dei Morti. Nella notte tra l’1 e il 2 novembre, Nina si rivolge in preghiera alla nonna Elda, chiedendole di aiutarla a realizzare il suo sogno di diventare musicista. In quel momento, davanti al “cannistru” preparato con cura dalla madre, le appaiono le figure care della nonna Elda, dello zio Vanny e della zia Pina, riportando in vita la magia e il calore delle tradizioni familiari.

“Talè chi mi misiru i morti” al Teatro Jolly – 1/2 novembre

Il Teatro Ditirammu celebra le tradizioni popolari con uno spettacolo che affonda le radici nella cultura siciliana. “Talè chi mi misiru i morti”, della compagnia Arbaria Nuova Compagnia Folk, rievoca antichi riti e tradizioni legate al culto dei defunti, mentre si alternano sul palcoscenico storie di famiglia, leggende e superstizioni della Sicilia di un tempo. Pierù e Carletto raccontano di un grande baule fatto di luci e suoni che si apre per raccontare ai piccoli spettatori una festa antica, fatta di doni, sapori e ricordi. Così arriva la Festa dei Morti, quel giorno nostalgico e malinconico che, solo in Sicilia, sa trasformarsi in un’esplosione di gioia per i più piccoli. Canti, racconti e danze fanno da cornice al “baule delle meraviglie”, dal quale prenderanno vita aneddoti e storie capaci di spiegare l’origine e l’evoluzione di questa celebrazione.

Cos’è Halloween e perché si chiama così

Il termine deriva dall’espressione inglese All Hallows’ Eve, cioè “la vigilia di Ognissanti”, e rimanda a un’antica ricorrenza celtica chiamata Samhain, che celebrava l’inizio dell’inverno. In quell’occasione si credeva che il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti diventasse più sottile, permettendo agli spiriti di attraversarlo e di tornare sulla Terra.

Con la cristianizzazione dell’Europa, la Chiesa cattolica sovrappose a questa celebrazione pagana le proprie festività dedicate ai santi e ai defunti, rispettivamente il 1° e il 2 novembre. Tuttavia, molti simboli della festa celtica sopravvissero nei secoli e si trasformarono, dando vita a usanze e immagini che oggi consideriamo tipiche di Halloween.

Zucche, dolcetti e travestimenti: simboli e usanze di Halloween

Le zucche intagliate, per esempio, derivano da una leggenda irlandese su Jack, un uomo che aveva ingannato il diavolo e che, per punizione, fu condannato a vagare nel buio con una lanterna ricavata da una rapa. Col tempo, la rapa fu sostituita dalla zucca, più grande e più luminosa, diventando il simbolo per eccellenza della festa.

L’usanza del “dolcetto o scherzetto” nacque negli Stati Uniti negli anni Trenta del Novecento e si diffuse rapidamente in tutto il mondo. Durante la notte di Halloween, i bambini bussano alle porte dei vicini chiedendo dolci e caramelle, minacciando scherzi innocenti in caso di rifiuto.

Anche l’abitudine di travestirsi ha radici antiche. In passato serviva a confondere gli spiriti maligni che si credeva vagassero sulla Terra, mentre oggi è un modo per divertirsi e per interpretare personaggi spaventosi o fantastici. Nel tempo Halloween è diventata una vera e propria festa della cultura popolare, fatta di feste, film horror, decorazioni spettrali e atmosfere giocose.